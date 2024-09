‘Nel vento dei desideri’, Francesca Stucchi racconta l’atleta Kwadzo Klokpah

Un viaggio nella storia nell’anima del canoista Kwadzo Klokpah

“Un chiaro messaggio di fiducia nella bontà dell’uomo”

DERVIO – Un appassionante viaggio nella storia e nell’anima del canoista Kwadzo Klokpah, che ha gareggiato alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e di Parigi 2024, con le prefazioni del campione olimpionico Antonio Rossi e dello scrittore Andrea Vitali. E’ il libro ‘Nel vento dei desideri’ firmato dalla liernese Francesca Stucchi.

Nato in Ghana con una grave malformazione alle gambe, abbandonato dai genitori, Kwadzo viene accolto in una Missione, dove incontra qualcuno che gli vuole bene e crede che quello scricciolo denutrito meriti una vita migliore. Grazie alla generosità di un volontario, viene portato in Italia e qui, sul lago di Como, inizia una nuova vita, coltivando il sogno di diventare un campione di canoa, come il suo idolo Antonio Rossi. Si allena con passione e sacrificio alla Canottieri Lecco, dimostrando talento e tenacia. La sua carriera sportiva decolla e Kwadzo è uno dei migliori paracanoisti al mondo.

Attraverso una lucida indagine nelle profondità dei sentimenti umani, l’autrice va alla ricerca del senso della vita, portando il lettore in un viaggio alla scoperta del valore e dell’unicità di ogni persona, che non può essere confinata nei limiti del proprio corpo o imposti dalle situazioni, dalla cattiveria o dalle avversità.

Kwadzo è un esempio per tutti, sportivi e non, per coloro che sentono il peso delle proprie insicurezze e non sanno come affrontare delusioni e fallimenti, per chi cade e fa fatica a rialzarsi, per i ragazzi che hanno tutto, ma non un sogno. Francesca Stucchi, con il suo libro, acquistabile su Amazon (https://amzn.to/4gtRF36) vuole lanciare un chiaro messaggio di fiducia nella bontà dell’uomo, che non rinuncia a mettersi in gioco per fare qualcosa di grande.

Tutte le informazioni sul sito: www.nelventodeidesideri.it