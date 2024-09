Badminton Lecco: Cattaneo e Saverio conquistano 4 medaglie sul podio

Medaglie conquistate al 3° Torneo Superseries di Chiari

Direttore Tecnico Luca Zanchin: “Sono rimasto piacevolmente colpito dal livello di competitività mostrato dai nostri atleti”

LECCO – Cinque atleti blucelesti del Badminton & Croquet Club Lecco hanno preso parte alle categorie Senior, U19 e U13 del 3° Torneo Superseries, il secondo evento più importante dopo i Campionati Italiani. Il torneo, organizzato dal GSA Chiari presso il Centro Sportivo Cittadino Clarense, ha visto la partecipazione di un totale di 220 atleti.

Al termine del torneo, il Badminton & Croquet Club Lecco ha conquistato quattro podi. Mattia Cattaneo ha ottenuto tre medaglie: un oro nel DM U13 in coppia con Luca Li Boong (Junior BC MI), vinta la finale contro Gozzi/Kubicek (SSV Bozen) 21*17 21*18, un argento nel XD U13 in coppia con Lea Gitterle (ASV Mals) finale persa contro Li Bohong (Junior BC MI)/Falchetti (GSA Chiari) 14*21 16*21 e bronzo nel SM U13 in una semifinale al cardiopalma persa in tre set contro Gozzi (SSV Bozen), vincitore del torneo, 21*16 16*21 17*21. Argento anche per l’U19 Andrea Saverio che nel SM gioca un’ottima finale contro Spitaler (Uberetsch) 15*21 15*21.

Nel SM Senior, Paolo Milani e Francesco Tomasello superano il primo turno, ma si fermano agli ottavi, mentre Federico Lazzarini viene eliminato al primo turno. DM Senior Paolo Milani/Jatinder Lal (CUS BG) e Federico Lazzarini/Francesco Tomasello, si fermano ai quarti di finale dopo aver superato il primo turno. DM U19 Andrea Saverio/Christian Hu (New Sport) quarti di finale. XD U19 Andrea Saverio/Yi Yuan Chen (Junior BC MI) quarti di finale.

Il Direttore Tecnico Luca Zanchin ha dichiarato: “Sono rimasto piacevolmente colpito dal livello di competitività mostrato dai nostri atleti, che hanno saputo gestire con abilità anche i momenti di tensione durante gli incontri. Ora ci impegneremo per accrescere ulteriormente questo livello di competitività e migliorare questi già ottimi risultati, considerando che si tratta di uno dei tornei più importanti a livello nazionale, riservato esclusivamente agli atleti di alta classifica.”