Tribunale di Lecco. Fallimenti e Aste. Ramo di azienda a Valmadrera

LOTTO UNICO: ramo di azienda avente ad oggetto l’attività di “coperture industriali e civili, i montaggi industriali, la lattoneria e la manutenzione in genere, costruzione, la gestione, acquisto, vendita, permuta, locazione, gestione di beni immobili”, in Comune di Valmadrera (LC), Via Piedimonte n. 16.



Non sono compresi nel Ramo di Azienda i debiti e i crediti connessi all’esercizio del Ramo di Azienda anteriormente alla data di formalizzazione della cessione notarile del Ramo di Azienda nonché tutti i diritti connessi all’esercizio di azioni revocatorie e di responsabilità.



Prezzo base Euro 120.000,00 oltre oneri, offerta minima Euro 90.000,00 oltre oneri. I prezzi si intendono al netto dell’IVA, degli oneri fiscali di legge, imposta di registro e dei diritti d’asta nella misura del 10,00% del prezzo netto di aggiudicazione oltre IVA, nonché degli oneri notarili e relative spese, che saranno a carico dell’acquirente.



Vendita competitiva telematica sul sito www.astemagazine.com. Apertura gara 28/05/2022 ore 12:00, chiusura gara 30/06/2022 ore 12:00, termine per la presentazione delle offerte 28/06/2022 ore 12:00. Giudice Dott. Colasanti, Curatore Dott. Motta. Info www.astemagazine.com, www.progess-italia.it, pvp.giustizia.it. RIF. FALL. 37/2020

(ADV)