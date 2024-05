Bioblitz Lombardia, alla scoperta del mondo delle farfalle

Iniziativa di Parco Adda Nord in collaborazione con Citizen Science Italia

Un weekend per conoscere, classificare e contribuire alla conservazione delle farfalle

CALOLZIOCORTE – Il Parco Adda Nord in collaborazione con CSI (Citizen Science Italia) e Bioblitz Lombardia, organizza un’iniziativa per scoprire il mondo delle farfalle. Si tratta di un evento naturalistico in cui i partecipanti in un termine preciso di ore ricercano, individuano e classificano, il maggior numero di forme di vita animali e vegetali. I partecipanti sono accompagnati nelle loro esplorazioni da esperti naturalisti. Un’occasione unica per imparare a conoscere da vicino il mondo delle farfalle e contribuire alla raccolta di dati scientifici per la loro conservazione. L’appuntamento è per sabato 18 e domenica 19 maggio.

Il programma

Sabato 18 maggio . Monitoraggio con l’esperto Gianluca Ferretti. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la Palude di Brivio . Ritrovo dei partecipanti in via Lago Vecchio a Calolziocorte. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a Cisano Bergamasco. Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del cimitero san Gregorio lungo la strada che porta alla frazione di Pomino.

. Monitoraggio con l’esperto Gianluca Ferretti. Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la . Ritrovo dei partecipanti in via Lago Vecchio a Calolziocorte. Dalle ore 14.30 alle ore 16.30 a Cisano Bergamasco. Ritrovo dei partecipanti presso il parcheggio del cimitero san Gregorio lungo la strada che porta alla frazione di Pomino. Domenica 19 maggio. Monitoraggio impollinatori selvatici all’Isola della Biodiversità e visita guidata al Bee Point presso Villa Gina a Concesa di Trezzo sull’Adda.

Partecipazione gratuita ma occorre iscriversi mandando una e-mail a info@parcoaddanord.it