Erve intitola il dispensario farmaceutico comunale al dottor De Franco

Semplice ma sentita cerimonia con i famigliari del compianto medico condotto

“Il dottor De Franco si è sempre adoperato per garantire l’importante servizio”

ERVE – Con una semplice ma sentita cerimonia è stato intitolato il dispensario farmaceutico comunale al dottor Cosimo De Franco, medico condotto e cittadino onorario di Erve. Alla cerimonia era presente la vedova Giuseppina con figli Marcella, Massimo, Giovanna, Lucia e Stefania.

Dopo lo scoprimento della targa in sua memoria, il parroco don Marcello Crotti ha impartito la benedizione ai numerosi presenti e successivamente Marcella, figlia del compianto dott. De Franco, è intervenuta ringraziando il sindaco, l’amministrazione comunale e gli ervesi per l’affetto dimostrato verso suo padre e da lui ricambiato.

“Il dottor De Franco si è sempre adoperato per garantire l’importante servizio offerto dal dispensario, gestito in economia a costo zero, dallo “storico” e mai dimenticato dipendente comunale Modesto Bolis – ha detto il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi -. Il dott. De Franco ha anche ricoperto la carica di presidente della Pro Erve ed è stato per molti anni direttore sanitario dell’Avis comunale e tutte le Associazioni ervesi non hanno voluto mancare a questa per noi importante giornata”.