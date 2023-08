Erve: la Sagra della Polenta si conferma un successo

Il tradizionale appuntamento è giunto alla sua 28^ edizione

Il grande sforzo organizzativo della Pro Erve e dei suoi volontari è stato ampiamente ripagato

ERVE – Si è svolta domenica a Erve la 28^ edizione della Sagra della Polenta. La splendida giornata è stata ricca di intrattenimenti: numerosi mercatini di hobbistica e artigianato hanno colorato e allestito le vie principali del paese sin dalla prima mattinata. Oltre 400 persone sono state accolte presso il tendone della sagra per assaporare i piatti tipici a base di polenta e altre delizie cucinate per l’occasione.

Hanno poi animato le strade e le piazze del paese alcuni simpatici e bravi artisti di strada, sfilando e ballando a ritmo di tamburi e musica folk. Nel pomeriggio, dopo una splendida giornata, la Pro Loco ha offerto a tutti una bella anguriata. Molto visitata anche la mostra “Sguardi sul Resegone” allestita presso l’aula consigliare.

“Il grande sforzo organizzativo della Pro Erve e dei suoi volontari, molti dei quali giovani, è stato ampiamente ripagato dalle positive attestazioni dei numerosi visitatori presenti – ha detto il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi -. Anche il servizio navetta predisposto per la Sagra è stato molto utilizzato. Un ringraziamento al comando di Polizia Locale di Vercurago e all’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Calolziocorte per il servizio prestato con la solita professionalità”.