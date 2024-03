Airuno piange Alfredo Meregalli, presidente del Foto Club

Grande il dolore per la scomparsa di un personaggio conosciuto e stimato in paese

Il funerale sabato alle 15 press la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano

AIRUNO – Ha immortalato con la sua macchinaf fotografica moltissimi momenti importanti della vita del paese, partecipando in maniera discreta e attenta alla sviluppo della comunità. È grande il dolore per la scomparsa di Alfredo Meregalli, presidente del Foto Club Airuno nonché socio della Pro Loco di cui era stato presidente dal 2007 al 2011 prima di passare il testimone a Rita Mauri.

Sempre disponibile e presente alle iniziative del paese per documentarle con fotografie e scatti, Meregalli aveva avuto la felice intuizione di fondare, insieme ad altri appassionati, il Foto Club Airuno, sodalizio che in questi anni si è distinto per numerose iniziative tra mostre e corsi di fotografia, fornendo anche un prezioso contributo per il materiale fotografico di libri inerenti ad Airuno.

Sposato con Anna e padre di Roberto, Carlo e Marco (quest’ultimo morto purtroppo in giovane età), Meregalli si è spento nelle scorse ore all’hospice Il Nespolo dove era ricoverato da alcuni giorni a seguito del peggioramento delle condizioni di salute.

Già fissata la data del funerale che verrà celebrato sabato alle 15 nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano. In segno di rispetto per il lutto che ha colpito l’intera comunità, la Pro Loco ha annullato il gazebo in programma per sabato per la campagna di tesseramento 2024.

Anche i consiglieri della Libera Imprenditoria Associata hanno voluto esprimere le più vicine e sincere condoglianze alla famiglia di Meregalli, ricordando di aver avuto il piacere di collaborare in più occasioni, “come l’ultima iniziativa di dicembre, dove abbiamo allestito la mostra fotografica rivolta alle attività storiche del paese, apprezzata come sempre da tutti i cittadini presenti”.