Videosorveglianza urbana integrata, il convegno del Comune di Lecco

Un momento di confronto e aggiornamento sulla nuove norme a tutela della privacy

LECCO – Il Comune di Lecco promuove un incontro di approfondimento, rivolto a tutti gli operatori in divisa, sulla tutela della privacy alla luce delle novità in ambito normativo, tecnologico e digitale e della sanzione del Garante al Comune di Trento. Maggiori informazioni a questo collegamento.

Il convegno sarà moderato dalla comandante del corpo di Polizia locale di Lecco e prevede gli interventi del coordinatore del gruppo di ricerca di “Sicurezza Urbana Integrata” (un servizio di supporto strategico e di data protection in materia di videosorveglianza urbana e sistemi di controllo del territorio), di un esperto di Polizia giudiziaria e della responsabile della protezione dei dati del Comune di Lecco. Si parlerà di come utilizzare correttamente i device di videosorveglianza, bodycam e varchi OCR compresi, della gestione dei filmati e dei diritti privacy dei cittadini in materia di controllo del territorio.

Per partecipare è necessario iscriversi all’evento scrivendo a staffsicurezzaurbanaintegrata@gmail.com, mentre per ulteriori informazioni è possibile chiamare lo 0543 973037 oppure scrivere allo stesso indirizzo.