Alto Lago. Spaccio di droga: trovati bivacchi e oltre 30 persone identificate

Nuovi controlli dei Carabinieri sulle strade e nei boschi di Colico e Dorio

Uno degli individuati trovato in possesso di un coltello

COLICO/DORIO – Oltre trenta persone identificate e due bivacchi scoperti: questo il bilancio dopo i controlli dei Carabinieri a Colico e Dorio, che hanno messo a setaccio le strade e le zone di spaccio nei boschi delle due località.

Tra le persone individuate anche alcuni assuntori che si stavano recando a comprare dello stupefacente. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello e per questo denunciato per “porto ingiustificato di arma”.

Nei boschi i militari hanno individuato, con l’aiuto dell’unità cinofila, due bivacchi utilizzati da spacciatori nelle vicinanze del laghetto ‘Fuentes’ di Colico (LC) e in località ‘Garavina’ di Dorio (LC). I controlli proseguiranno nei prossimi giorni.