Apprensione a Calolzio per Marika Ara, colpita da malore in “missione” in Serbia

La calolziese era in Serbia insieme ai volontari di Mir Sada quando è stata colpita da malore

Impegnata nel sociale, Marika Ara è molto conosciuta a Calolzio e in tutta la Valle San Martino

CALOLZIO – Era partita, come era solito fare da anni, per la Serbia, dove insieme all’associazione Mir Sada, si occupa di portare aiuti umanitari e contributi per le adozioni a distanza. Ed è stata colpita improvvisamente da un grave malore nella notte tra venerdì e sabato scorso.

E’ grandissima la preoccupazione e l’apprensione a Calolzio e in tutta la Valle San Martino per le condizioni di salute di Marika Ara, conosciuta in città per l’impegno e la dedizione in diverse attività nel sociale.

La donna si trovava a Kragujevac, cittadina situata 100 chilometri a sud di Belgrado, quando si è sentita improvvisamente male. Le condizioni sono giudicate dai medici molto gravi.

Al suo fianco il marito Corrado Conti, dirigente della Provincia in pensione nonché consigliere comunale fino a qualche anno fa a Calolzio, a sua volta molto impegnato nel sociale, che ha trovato ospitalità da alcuni amici per starle vicino in ospedale.