Auto in fiamme a Villa D’Adda nella notte, intervento dei Vigili del Fuoco

VILLA D’ADDA (BG) – Vigili del Fuoco del Comando di Lecco al lavoro nella notte tra lunedì e martedì per l’incendio di un’automobile. L’allarme è scattato intorno all’1.30 a Villa D’Adda, paese in provincia di Bergamo ma al confine con il Lecchese. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenute un’autopompa dal distaccamento di Merate e un’autopompa dal Comando di Lecco. La vettura è andata completamente distrutta.