Bellano. Cuccioli in difficoltà, salvati dai Vigili del Fuoco

Tre ricci e una famiglia di cigni soccorsi dai pompieri

Conclusione a lieto fine per tutti gli animali, liberati nei rispettivi habitat

BELLANO – Erano in difficoltà, ma hanno trovato fortunatamente una mano, anzi più mani, ad aiutarli tre ricci e una famiglia di cigni salvati nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì, dai Vigili del Fuoco di Bellano, nel corso di due diversi interventi.

Il primo ha visto i pompieri recuperare tre ricci, lasciati successivamente liberi in un luogo sicuro. Consegnati invece a un veterinario una famiglia di cigni, due adulti e sei cuccioli, in un’altra fase di salvataggio, che ha visto anche la collaborazione di un navigante. Su segnalazione di quest’ultimo, individuati e liberati dalle reti alcuni piccoli rimasti impigliati in una lenza e infilzati dagli ami.

Sul posto anche la Polizia locale di Dervio. Grazie alla prontezza dei Vigili del Fuoco, c’è stato il lieto fine, e la famiglia di cigni, dopo gli adeguati controlli, ha fatto ritorno nel lago.