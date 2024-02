Bocconi killer, bonifica dell’unità cinofila antiveleno dei Carabinieri Forestali di Lecco

In tarda mattinata l’intervento dello speciale comprato dell’Arma dei Carabinieri

LECCO – Dopo la segnalazione del ritrovamento di bocconi contenenti lamette nella zona di viale Montegrappa, a Lecco, è subito entrato in azione l’Unità cinofila antiveleno dei Carabinieri Forestali di Lecco, un unicum del comparto Forestale dell’Arma dei Carabinieri, che si avvale della collaborazione di un pastore tedesco addestrato per riconoscere esche e bocconi avvelenati o, come in questo caso, contenenti corpi estranei potenzialmente mortali per gli animali.

L’intervento di bonifica ha riguardato la parte di viale Montegrappa, nel rione di Acquate, all’altezza dei condomini sorti nell’ex area SAE. Ricordiamo che, in caso di ritrovamento di esche e bocconi avvelenati, è fondamentale contattare i Carabinieri Forestali indicando il luogo preciso del ritrovamento in modo da consentire un intervento mirato per la salvaguardia degli altri animali. L’Unità cinofila antiveleno dei Carabinieri Forestali di Lecco è una eccellenza che in passato è già stata protagonista in diverse operazioni in tutta la Regione e non solo.