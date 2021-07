Bus in fiamme e bimbi in salvo, da Regione a Salvini: “Grazie all’autista”

Salvini propone un premio per l’autista del bus che ha salvato i 25 bambini prima che il mezzo prendesse fuoco

Regione Lombardia pronta a elargirgli un riconoscimento per il suo gesto

VARENNA – “Poteva essere una strage. Straordinario questo autista: si è accorto che qualcosa non andava e ha avuto la prontezza di far scendere i 25 bimbi che viaggiavano con lui diretti verso un campo estivo, salvando loro la vita prima che il mezzo venisse divorato dalle fiamme all’interno della galleria. Eroico, grande professionalità, sangue freddo, un gesto da premiare I bimbi sono spaventati ma stanno tutti bene” .

E’ il commento del leader della Lega, Matteo Salvini, riguardo all’incendio di questa mattina al pullman che trasportava in gita una comitiva di giovanissimi dell’oratorio di Lipomo diretti a Livigno che ha preso fuoco nel tunnel della Statale 36 (vedi articolo).

Anche il governatore di Regione Lombardia ha rimarcato il gesto dell’autista che “è riuscito a far scendere tutti i ragazzi prima che il mezzo fosse divorato dalle fiamme. Tanta paura, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di cure mediche. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco di Lecco e Bellano, ai quali va il nostro ringraziamento, per spegnere il rogo”.

Regione Lombardia potrebbe offrire un riconoscimento Mauro Mascetti, questo il nome del conducente del mezzo, come ha annunciato Alessandro Fermi, presidente del Consiglio Regionale: “Salvando 25 ragazzi dell’oratorio di Lipomo, si è reso protagonista di un gesto eroico. Avrò il piacere di averlo ospite in una delle prossime sedute del Consiglio regionale per testimoniargli personalmente la gratitudine dell’istituzione lombarda e attribuirgli un doveroso riconoscimento”.

“Alla lettura di questa notizia era facile temere il peggio, grazie all’intuito e alla prontezza dell’autista del bus si è potuto evitare una tragedia. I miei più vivi ringraziamenti vanno all’autista del bus, vero eroe di questa vicenda che grazie a lui ha un lieto fine”. Lo ha affermato l’on. Giovanni Currò (M5S) vicepresidente della Commissione Finanze della Camera.

“Per fortuna, grazie al pronto intervento dell’autista, i bambini ora stanno tutti bene”. Il parlamentare ha comunicato che sta già provvedendo a scrivere una lettera ai giovani di Lipomo con l’augurio di “poter passare comunque un buon campo estivo a Livigno. Nella speranza che possano superare questo brutto momento con la gioia di stare tutti insieme anche con i ragazzi che in questo momento sono in ospedale per accertamenti”.

Sempre dal M5S un ringraziamento all’autista ma anche ai soccorritori: “Ringrazio di cuore il conducente dell’autobus per la prontezza di riflessi e la lucidità dell’azione perché poteva verificarsi una strage senza precedenti – scrive Raffaele Erba, consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle – Nonostante i momenti di grande panico, fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave. Per questo motivo, rivolgo un sentito ringraziamento anche al personale infermieristico e ai volontari di Mandello e Bellano che sono intervenuti sul posto”.

“Esprimo profonda gratitudine anche alla dedizione delle cinque squadre dei Vigili del Fuoco di Lecco e Bellano che con passione e tempestività hanno domato le fiamme evitando conseguenze peggiori”.