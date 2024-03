Calolzio, incidente in via Mazzini, investito il vicesindaco Valsecchi

L’incidente intorno alle 17, in posto ambulanza e Polizia Locale

Valsecchi stava rientrando dalla cerimonia presso la sede dei Volontari del Soccorso quando è stato investito sulle strisce pedonali

CALOLZIO – E’ stato investito sulle strisce pedonali in via Mazzini, non lontano dalla sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio dove si era da poco conclusa la cerimonia di inaugurazione di tre mezzi a cui aveva preso parte in qualità di vicesindaco. Aldo Valsecchi è stato subito soccorso da un’ambulanza e fortunatamente, a parte un grande spavento, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17: Valsecchi stava andando a prendere l’auto per rientrare a casa quando, mentre attraversava le strisce pedonali, è stato investito da un’utilitaria.

In posto in codice giallo si è prontamente portata un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio che ha preso in cura il vicesindaco, trasportandolo in Ospedale in codice verde (non grave). Intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi del caso.