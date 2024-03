Inaugurati i nuovi mezzi dei Volontari del Soccorso di Calolzio

Cerimonia di benvenuto per una nuova ambulanza e due auto già in servizio

In tanti al momento presso la sede dei Volontari

CALOLZIO – Una giornata speciale per i Volontari del Soccorso di Calolziocorte che nel pomeriggio di oggi, sabato, hanno inaugurato e benedetto tre mezzi in dotazione al gruppo: si tratta di una nuova ambulanza, acquistata grazie ad un prestito del Consorzio BIM e di due auto entrate in servizio negli anni recenti che sono andate a sostituire altri mezzi oramai vetusti.

Partecipato il momento presso la sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio: oltre al presidente Fabrizio Vatteroni c’erano il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi con il vice Aldo Valsecchi e gli assessori Cristina Valsecchi e Tina Balossi, la presidente della Pro Loco Simona Bonacina, l’ex sindaco Cesare Valsecchi, il sindaco di Erve – comune che si è fatto garante per il prestito – Giancarlo Valsecchi, il vicesindaco di Vercurago Carlo Greppi con l’assessore Roberto Maggi, gli Alpini di Calolzio e le sezioni locali di Avis e Aido.

Prima della benedizione, data da Don Valentino, è stata data lettura dei saluti inviati per l’occasione dal Presidente del Consorzio BIM, realtà che ha consentito l’acquisto della nuova ambulanza. Poi il taglio del nastro da parte dei sindaci di Calolzio, Ghezzi, e Erve, Valsecchi, insieme al presidente Vatteroni.

Una giornata importante per i Volontari del Soccorso di Calolzio, realtà di soccorso divenuta riferimento non solo in città ma per l’intero territorio.