Calolzio: scontro auto moto all’incrocio del centro

L’incidente è avvenuto questa mattina, martedì, poco dopo le 6

Sul posto un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e i carabinieri

CALOLZIO – Scontro auto moto questa mattina, martedì, una manciata di minuti dopo le 6 all’altezza dell’incrocio semaforico tra Corso Dante e via Marconi in centro città.

Per cause al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Lecco giunti sul posto per i rilievi, una moto e un’auto si sono scontrate in maniera violenta.

In base a quanto è stato possibile apprendere la moto viaggiava da Lecco in direzione Calolzio quando è avvenuto l’impatto con l’auto in svolta verso via Marconi. Lo scontro è stato violento e il motociclista è stato sbalzato al suolo.

Immediatamente è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice giallo, corrispondente a media gravità, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio. Dopo le prime cure prestate in loco, il motociclista è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni in codice verde per accertamenti.