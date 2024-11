Calolzio. Scontro auto-moto in corso Dante, soccorsi al lavoro

Coinvolta una donna di 51 anni

Sul posto i Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, venerdì 1° novembre, a Calolziocorte, in corso Dante, dove un’auto e una moto si sono scontrate per cause al vaglio dei Carabinieri intervenuti per i rilievi.

Sul posto, intorno alle ore 9.30, è intervenuta una ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte. Coinvolta nell’incidente una donna di 51 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita. Inevitabile qualche disagio alla circolazione stradale.