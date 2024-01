Calolzio. Vandali devastano l’asilo di Sala, sospese le lezioni

L’episodio, forse accaduto nella notte tra venerdì e sabato, è stato scoperto questa mattina

Aperti gli estintori e bruciato un cartellone, disagi anche alla scuola primaria

CALOLZIO – Brutta sorpresa questa mattina, lunedì, nella frazione Sala di Calolziocorte dove alcuni vandali hanno preso di mira la scuola dell’infanzia, facendo parecchi danni.

Ignoti si sono introdotti nella struttura forzando la porta della mensa sul retro della struttura: una volta entrati hanno aperto gli estintori e dato fuoco ad un cartellone. A fare la triste scoperta, questa mattina, sono state le maestre dell’asilo. Il fatto potrebbe essere accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando sono stati notati girare per la frazione un gruppo di giovani che avevano un atteggiamento sospetto.

In posto si sono portati i Carabinieri per i rilievi del caso e anche il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi insieme ad alcuni assessori: l’ipotesi è che il gesto sia stato compiuto da un gruppo di giovani vandali che avrebbe già agito in maniera simile in altre zone del paese e del territorio.

L’asilo è rimasto chiuso per la giornata di oggi. Disagi anche alla scuola primaria, situata al piano superiore, a causa della polvere degli estintori che ha reso inagibili alcune classi.

Maestre e personale della scuola dell’infanzia sono già al lavoro per ripulire e sistemare i danni, in modo da poter riaccogliere i bambini regolarmente già da domani. I danni ammonterebbero a qualche migliaio di euro.