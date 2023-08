Incidente in viale De Gasperi a Calolzio, coinvolto un 77enne in bici

Intervento dei soccorsi in mattinata sul lungolago al Lavello

Un uomo di 77 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo

CALOLZIOCORTE – Intervento dei soccorsi nella mattinata di oggi, martedì, per un incidente avvenuto sul lungolago del Lavello a Calolziocorte che ha visto coinvolto un uomo in bicicletta. Erano passate da poco le 9.30 quando un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco è intervenuta in viale De Gasperi per soccorrere l’uomo vittima di un incidente.

Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita, ma il 77enne è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.