Ladri scatenati a Monte Marenzo, colpite oltre cinque abitazioni

E’ successo sabato sera

Diverse le abitazioni prese di mira

MONTE MARENZO – Ladri scatenati a Monte Marenzo: sabato sera sarebbero stati oltre 5 gli appartamenti presi di mira, in diverse zone del paese, tra via Prato della Sorte, via Giardini, via Adda e via della Pace. Approfittando del buio i ladri si sarebbero intrufolati in più abitazioni, agendo indisturbati.

L’allarme è circolato anche sui social dove alcune delle vittime hanno invitato i concittadini a prestare attenzione: “Ospiti non invitati nelle case a Monte Marenzo, tenete gli occhi bene aperti”. Gli episodi sono stati segnalati ai Carabinieri.