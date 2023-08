Si fa male alle pozze di Erve, soccorsi in azione per una donna di 64 anni

L’intervento nella mattinata di oggi, mercoledì, poco prima di mezzogiorno

La donna si è infortunata a una gamba: sul posto Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco

ERVE – Mentre era in atto il soccorso di una donna al Giumello, un secondo allarme è scattato per un altro infortunio in montagna. Questa volta i soccorritori sono intervenuti nella zona delle pozze di Erve per una donna di 64 anni che si è fatta male a una gamba.

Intorno alle ore 11.45 si è mobilitata un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, tre tecnici del Soccorso Alpino (di cui un sanitario) e i Vigili del Fuoco con due squadre SAF che sono intervenuti lungo la strada che dal paese conduce alle pendici del Resegone costeggiando il torrente Gallavasa. La donna è stata trasportata all’ospedale in codice giallo (mediamente critico).