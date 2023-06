Vercurago: violento scontro auto moto in via Roma

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12 in via Roma

Ingente la mobilitazione di mezzi di soccorso

VERCURAGO – Grave incidente questa mattina, giovedì, poco prima delle 12 in via Roma, la strada che taglia a metà il paese congiungendo a Lecco e a Calolzio. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, intervenute per i rilievi, un’auto e una moto si sono scontrate con violenza all’altezza di via Verdi.

Immediato è scattato l’allarme con l’invio sul posto, in codice rosso, dell’automedica da Lecco, dell’auto infermieristica da Molteno, di un’ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio e una della Croce San Nicolò di Lecco.

Il ragazzo di circa 20 anni, alla guida della moto, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche un minorenne e un’uomo di 59 anni.