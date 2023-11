Camioncino incastrato a Introbio, intervengono i pompieri

Il mezzo, bloccato in via IV novembre, non riusciva più a uscire

A liberarlo i Vigili del Fuoco

INTROBIO – Intervento dei pompieri a Introbio per liberare un camioncino incastrato in una via del paese. L’entrata in azione dei Vigili del Fuoco a soccorso del veicolo e di chi viaggiava a bordo nel primo pomeriggio di oggi, giovedì.

Il mezzo si era introdotto in via IV novembre, passaggio troppo stretto per le sue dimensioni, non riuscendo più a proseguire. Provvidenziali le operazioni dei pompieri per farlo uscire dalla strettoia. Sul posto anche il sindaco Adriano Stefano Airoldi.