Cernusco, rapina in centro e tentato furto di un’auto: “Episodi preoccupanti”

Il primo episodio giovedì pomeriggio in piazza della Vittoria, il secondo sabato sera in via Verdi

Otto ragazzi, con il volto coperto da un passamontagna, si sono avvicinati a una vecchia auto per rubarla o vandalizzarla. L’assessore De Luca non nasconde una certa preoccupazione

CERNUSCO – Prima la rapina in piazza della Vittoria e poi un tentativo di furto o vandalismo in via Verdi, sventato solo grazie al pronto intervento dei residenti. Sono due episodi distinti che però hanno destato sconcerto e preoccupazione quelli avvenuti nel giro di 48 ore in paese.

Il primo, ovvero la rapina, risale a giovedì pomeriggio. Da quanto è stato possibile apprendere un ragazzo di origine indiana si trovava in piazza della Vittoria all’interno del parco Mercurio quando è stato avvicinato da un gruppetto di ragazzi stranieri che gli hanno strappato dal collo una catenina, molto probabilmente d’oro. Ad agire quattro rapinatori che poi sono subito fuggiti via, abbandonando le biciclette con cui avevano raggiunto il parco e scappando verso la stazione per salire a bordo del primo treno utile.

Sabato sera, il secondo episodio, a cui ha assistito l’assessore Antonio De Luca. Otto ragazzi, apparentemente tra i 16 e i 20 anni, sono arrivati in via Verdi con il volto coperto da un passamontagna. Hanno puntato un’auto, una vecchia Fiat Panda, di proprietà di un residente e hanno cercata di spostarla, non si è capito se per rubarla o per effettuare dei vandalismi. La scena è stata vista da alcuni residenti che hanno iniziato a urlare per lanciare l’allarme e il gruppo si è subito dileguato, abbandonando l’auto in mezzo alla strada. Sul posto si sono portati i carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire quanto accaduto: anche l’assessore De Luca, insieme al capogruppo Gerardo Biella, ha effettuato dei giri del paese per cercare i ragazzi che sembravano essere spariti nel nulla salvo poi ricomparire un’ora più tardi sempre in via Verdi per continuare la loro opera ai danni della vecchia Fiat Panda.

“I due episodi non sono collegati, ma sono la spia di un disagio sociale sempre più diffuso – commenta De Luca, carabiniere in congedo -. E’ una situazione che diventa difficile da gestire e che perciò desta preoccupazione”.

I carabinieri stanno svolgendo le indagini per cercare di ricostruire nei dettagli quanto accaduto in entrambe le situazioni. Solo qualche giorno fa anche la sede degli alpini, sempre in piazza della Vittoria, era stata visitata dai ladri alla ricerca di soldi spiccioli.

In paese cresce l’allarme sul fronte della sicurezza e proprio per questo l’assessore De Luca ha intenzione di promuovere dei servizi di monitoraggio con i volontari della sezione di Trezzo sull’Adda dell’associazione nazionale Carabinieri, così come previsto dalla convenzione stipulata tra l’associazione e l’amministrazione comunale. Non solo. E’ notizia degli ultimi giorni l’arrivo di tre telecamere di ultima generazione acquistate dal Comune grazie ai fondi del Distretto del Commercio di Merate. “L’intenzione è posizionarne una in via Verdi e una in piazza della Vittoria” precisa De Luca. Ancora da decidere dove verrà posizionata la terza, tenendo conto che ci sono anche dei vincoli tecnici per l’installazione. L’amministrazione comunale attende anche di sapere se riuscirà a ottenere un finanziamento tramite un bando della Prefettura di Lecco per la realizzazione di un progetto sulla videosorveglianza del valore di 180mila euro.