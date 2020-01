Civate, scontro auto moto, in due in ospedale

Paura in via Del Ponte per lo scontro tra un’auto e una moto

Feriti due ragazzi di 16 e 34 anni, trasportati in ospedale in codice giallo

CIVATE – Due ragazzi di 16 e 34 anni sono finiti in ospedale nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, dopo un incidente avvenuto in via del Ponte, a Civate. L’allarme è scattato poco dopo le 13.

Sul posto in codice giallo si è portata un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco che ha prestato soccorso ai due feriti, trasportati all’ospedale di Erba in codice giallo. Sarà la Polizia, presente sul posto, ad effettuare i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.