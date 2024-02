L’allarme nel primo pomeriggio

Al lavoro i pompieri e i volontari antincendio boschivo

CREMENO – I Vigili del Fuoco di Lecco stanno intervenendo in via Noccoli a Cremeno per un incendio che ha interessato il sottobosco.

L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì, in posto Aps e il modulo boschivo fuoristrada, presenti anche i volontari dell’antincendio boschivo. L’intervento è terminato intorno alle 16.45