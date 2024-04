Deve scontare 8 mesi per ricettazione, i Carabinieri arrestano un 21enne

Il provvedimento è relativo a un reato commesso nell’aprile 2020 a Colzano

COSTA MASNAGA – I Carabinieri della Stazione di Costa Masnaga hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione a carico di 21enne, extracomunitario, residente in provincia. Il provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano è relativo al reato di ricettazione in concorso, commesso nell’aprile 2020 a Colzano (MB). Il giovane che dovrà espiare una pena residua di 8 mesi e 13 giorni di reclusione, è stato tradotto presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Milano.