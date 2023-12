Dormivano in stazione, famiglia senzatetto salvata dal gelo

E’ successo nella notte tra domenica e lunedì

Genitori e due figli, tra cui una bimba di 7 mesi, sono stati portati in Pronto Soccorso

LECCO – Si sono trovati a dormire per strada con i due figlioletti, un bambino di 9 anni e una bimba di appena 7 mesi, ma il freddo intenso di queste notti li ha messi in difficoltà, rendendo necessario l’intervento di un’ambulanza che ha certamente evitato conseguenze peggiori.

E’ successo a Lecco nella notte tra domenica e lunedì: erano circa le 3 quando la famiglia senza fissa dimora è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa in Piazza Lega Lombarda, di fronte alla stazione.

La famiglia, come appreso, non è nota ai servizi sociali del Comune: sarebbe giunta in città da fuori trovandosi ad affrontare la notte all’aperto in mancanza di una sistemazione. Il freddo intenso, però, li ha messi in difficoltà: provvidenziale l’intervento dei soccorritori che hanno trasportato i due genitori e i figli al Pronto Soccorso dove sono stati affidati alle cure dei sanitari.

La famiglia è rimasta in Ospedale fino a oggi, martedì, quindi è stata trasferita in una struttura per l’accoglienza a Piacenza.