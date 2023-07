Intervento dell’elisoccorso in Grignetta, recuperata una giovane ragazza

Intervento sulla Cresta Cermenati nel pomeriggio di oggi, domenica

Una 24enne è stata trasportata in ospedale in seguito a una caduta, le sue condizioni non sarebbero gravi

PIANI RESINELLI – Intervento dell’elisoccorso di Como nel pomeriggio di oggi, domenica, in Grignetta. La richiesta di aiuto è giunta intorno alle ore 14 per una caduta sulla Cresta Cermenati, lungo il sentiero che dai Piani Resinelli sale in vetta. Recuperata una giovane ragazza che si è fatta male a un ginocchio ma, fortunatamente, non sarebbe in gravi condizioni.

La 24enne è stata recuperata con il verricello e trasportata all’ospedale in codice verde (poco critico). Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino della XIX Delegazione Lariana stazione di Lecco che per primi hanno raggiunto la giovane escursionista e prestato le prime cure, visto che le condizioni meteo hanno consentito l’intervento dell’elisoccorso sono in un secondo momento.

Poco più tardi l’elisoccorso è intervenuto nuovamente ai Piani Resinelli per un malore in zona Belvedere al Parco Valentino. Alle 16.30 l’elicottero è stato nuovamente allertato questa volta a Magno per una caduta in zona Pian delle Betulle che ha visto coinvolto un uomo di 77 anni.