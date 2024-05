Frana a Perledo. Colpita un’auto, Sp72 chiusa

Ferita lievemente una 36enne che si trovava nell’abitacolo

Intervenuto il Soccorso Bellanese, pompieri al lavoro per liberare la strada

PERLEDO – Un’auto è stata colpita da una scarica di detriti di roccia lungo la Sp72 a Perledo, ferendo una donna che si trovava nell’abitacolo. I frammenti di roccia, di circa 2 mc, si sono riversati sulla provinciale in località Malpensata, in prossimità della rotonda prima di entrare in paese intorno alle due di oggi pomeriggio, venerdì, colpendo in parte il veicolo in transito. La maggior parte del materiale è invece stato bloccato dalla rete paramassi.

Sul posto è intervenuto il Soccorso Bellanese con un’ambulanza per soccorrere la donna ferita, una 36enne, fortunatamente in modo lieve.

Al momento la Sp72 risulta chiusa tra Perledo e Bellano fino a nuovo ordine. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per ripristinare quanto prima la viabilità con il Comando Provinciale di Lecco in supporto al Distaccamento di Bellano, muniti di autoscala e APS. In loco anche Polizia Locale e Carabinieri. Aggiornamenti appena possibile.