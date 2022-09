L’incidente è avvenuto poco prima delle 13.30 lungo via Europa

Il motociclista, un 45enne, rinvenuto in arresto cardio circolatorio. Illesa la conducente dell’auto

GARBAGNATE MONASTERO – Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi, martedì, a Garbagnate Monastero lungo via Europa. Coinvolti due mezzi, un’auto e una moto, che per motivi da chiarire si sono scontrati. Un uomo di 45 anni è stato soccorso in gravissime condizioni.

L’allarme è scattato poco prima delle 13.30, sul posto si sono portati in codice rosso un’ambulanza dell’Sos Lurago d’Erba, l’automedica e l’elisoccorso di Milano.

Il 45enne alla guida della moto avrebbe riportato un grave trauma toracico, è stato rinvenuto in arresto cardio circolatorio. E’ stato trasportato con manovre di rianimazione in corso all’Ospedale di Erba.

Non è stato necessario il trasporto in ospedale invece per la donna di 60 anni alla guida dell’auto coinvolta nel sinistro. Presenti in posto anche i Carabinieri di Merate per i rilievi del caso.