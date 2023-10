Gioco illegale. Controlli in una sala slot di Merate, multa da 6.000 euro al gestore

Sei apparecchiature sono state sottoposte a sequestro per irregolarità

Servizio congiunto dei Carabinieri con il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano

MERATE – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Merate hanno effettuato un servizio congiunto con personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Milano, finalizzato al contrasto del gioco illegale nelle sale slot e sale di scommesse sportive.

La verifica eseguita sulle apparecchiature e macchine da gioco presenti nella sala slot di un esercizio commerciale di Merate, ha evidenziato l’irregolarità di sei apparecchiature, installate in assenza di titolo autorizzativo, poiché il nulla osta per la messa in esercizio delle stesse era decaduto nel mese di giugno 2022.

Pertanto le apparecchiature con il denaro contenuto, pari a circo 350 euro, sono state sottoposte a sequestro; al gestore dell’esercizio è stata inflitta una sanzione amministrativa di 6.000 euro.