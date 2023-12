L’incidente è avvenuto poco dopo le 7.30 di questa mattina, mercoledì

Un’auto con a bordo due persone è finita fuori strada, grave il conducente

DOLZAGO – Grave incidente a Dolzago, lungo la Sp52 (via Don G. Allamano), nel quale sono rimaste coinvolte e ferite due persone, una delle quali verserebbe in gravi condizioni.

Si tratterebbe di un ragazzo di 18 e un uomo di 58: ad avere la peggio quest’ultimo, conducente dell’auto finita fuori strada poco dopo le 7.30 all’altezza della rotonda Carpo Metal, per cause ancora da determinare. Il 58enne avrebbe riportato traumi alla schiena, a un braccio e auna gamba, tali da dover essere trasportato in codice rosso all’Ospedale San Gerardo di Monza. Ferito, ma non in modo grave, il giovane passeggero che era con lui, con trauma al volto e a un braccio, trasferito in codice giallo all’Ospedale di Lecco.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con due ambulanze e due automediche. Sul posto anche Carabinieri e Vigili del Fuoco.