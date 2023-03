In manette la banda del monopattino, recuperata refurtiva per 100mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Merate hanno arrestato due cittadini extracomunitari

Autori di molteplici furti in abitazione e una tentata rapina, per muoversi più agevolmente utilizzavano un monopattino

LECCO – In manette quella che è stata ribattezzata la “banda del monopattino”. I Carabinieri hanno arrestato due cittadini extracomunitari autori di molteplici furti in abitazione e di una tentata rapina e, inoltre, hanno recuperato refurtiva per un valore di 100.000 euro.

I Carabinieri della Compagnia di Merate, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecco, hanno dato esecuzione nelle scorse ore a due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due autori di molteplici furti in abitazione e una tentata rapina nelle province di Lecco, Como, Monza Brianza, Bergamo, Varese e Milano. Gli arrestati, per spostarsi più agevolmente nelle zone dove commettevano i furti, utilizzavano dei monopattini elettrici.

Maggiori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà, alla Presenza del Procuratore della Repubblica di Lecco, Dott. Ezio Domenico Basso, nella mattinata di oggi, 28 marzo.