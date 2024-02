Incidente a Calolziocorte, soccorsi al lavoro nella serata di venerdì

Persona investita in corso Dante intorno alle 20 di ieri

Sul posto i sanitari del 118 e un’ambulanza della Croce Rossa

CALOLZIOCORTE – Una persona è stata trasportata all’ospedale in seguito all’incidente avvenuto a Calolziocorte, in corso Dante, al confine con il paese di Vercurago. L’allarme intorno alle 20 di venerdì 9 febbraio, sul posto i sanitari e un’ambulanza. Una persona sarebbe stata investita da un’auto in zona Gallavesa, nei pressi dell’attraversamento pedonale all’incrocio con via San Gerolamo. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.