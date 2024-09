Incidente lungo via Valsassina, ciclista finisce all’ospedale

Il sinistro si è registrato alle 11.40 circa di oggi, domenica

Il 47enne è stato trasportato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Incidente lungo via Valsassina, poco oltre la frazione Pomedo sopra Laorca, nel quale è rimasto coinvolto un ciclista di 47 anni.

Il sinistro è avvenuto alle 11.40 circa, con l’arrivo sul posto di automedica e ambulanza. Il 47enne dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.

Stando a una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo in sella alla sua bici, in discesa da Ballabio verso Lecco, non avrebbe visto un furgone fermo in carreggiata andando a sbattare violentemente. Sul posto la Polizia Locale di Lecco per effettuare i rilievi necessari a determinare l’esatta dinamica di quanto accaduto e stabilire le responsabilità dei coinvolti.