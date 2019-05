Incidenti in moto: tre feriti in meno di un’ora sulle strade lecchesi

Tempo di lettura: 1 minuto

Lecco, Pasturo e Dolzago: tre incidenti e tre motociclisti feriti

E’ successo nella primissima mattinata di martedì

LECCO – Decisamente un inizio di giornata da dimenticare per chi viaggia in moto sulle strade della provincia: tre incidenti stradali hanno costretto altrettanti motociclisti a ricorrere alla cure in ospedale, fortunatamente nessuno di loro è in gravi condizioni

Il primo episodio è accaduto intorno alle 7.40 a Dolzago. Ferito un giovane di 16 anni dopo lo schianto tra la sua moto e un auto, mentre percorreva via per Sirone. Il ragazzo è stato trasportato in codice giallo all’ospedale.

Poco dopo l’elicottero del 118 è dovuto intervenire a Pasturo per un 65enne è caduto dalla moto in località Cornisella.

Infine, una ragazza di 17 anni è stata soccorsa a Lecco, in corso Filiberto, dopo l’incidente tra la sua moto e un’auto. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della LeccoSoccorso.