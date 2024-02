Lecco. Allarme in viale Montegrappa, ritrovati bocconi con lamette

Il ritrovamento da parte di un lettore nella serata di domenica nel rione di Acquate

L’invito è di fare molta attenzione per evitare che possa succedere il peggio agli amici a quattro zampe

LECCO – L’allarme è stato lanciato da un lettore che, nella serata di domenica, ha ritrovato un boccone con una lametta nascosta al suo interno. E’ comprensibile come, se ingerito da un cane, il boccone possa portare alla morte dell’animale. Il ritrovamento è stato fatto nella zona di viale Montegrappa a Lecco, nel rione di Acquate.

Una trappola architettata da qualcuno che, evidentemente, non ama i cani tanto da arrivare a compiere un simile gesto. Il lettore, che ha raccolto il boccone e ci ha inviato una fotografia, ha voluto diffondere i messaggio per invita tutti i padroni di cani che frequentano la zona a fare molta attenzione al fine di evitare che possa succedere il peggio ai loro amici a quattro zampe.

***AGGIORNAMENTO***

Dopo la precedente segnalazione, un altro lettore ci ha contattato per denunciare che bocconi killer sono stati ritrovati anche all’interno di un palazzo della zona: “Questa mattina, portando fuori i cani, stavo scendendo le scale del palazzo in cui vivo e, al 3° piano, uno dei miei cani ha sentito il boccone killer riportato in foto, per fortuna prontamente ho tirato a me il cane altrimenti non so come sarebbe potuta finire. Poi, arrivato al piano 0, ho visto affisso l’avviso che un condomino sempre al 3° piano ha trovato sul proprio zerbino di casa un’altra polpetta killer”.