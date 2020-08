25 anni fa la strage di Virunga, Mondo Giusto ricorda i sei volontari uccisi

In Basilica San Nicolò la messa per ricordare le vittime della tragica strage avvenuta in Congo

Alla cerimonia erano presenti Noella Bagorha, superstite, e l’allora presidente di Mondo Giusto Domenico Colombo

LECCO – Un tragico anniversario quello ricordato nella giornata di ieri, giovedì 6 agosto, dall’Associazione Mondo Giusto. Sono infatti trascorsi 25 anni dalla tragica strage avvenuta nel parco dei Virunga, in Congo RDC, Nord Kivu, in cui persero la vita sei volontari dell’Associazione lecchese impegnati in una serie di progetti a sostegno della popolazione locale.

I banditi, probabilmente per mettere in atto una rapina, iniziarono a sparare contro la jeep sulla quale viaggiavano i volontari. Nell’assalto persero la vita Luigi Cazzaniga, Adelio Castigliani con i figli Roberta e Samuele, Tarcisio Cattaneo e Michelangiolo Lamberti. La moglie di Adelio Castigliani, Noella Bagorha, rimase gravemente ferita e tutt’oggi vive paraplegica. Sopravvisse anche Flavio Riva, tecnico, insieme a Cattaneo e Lamberti, dell’impresa Carsana.

Ogni anno, il 6 agosto, l’associazione Mondo Giusto e i familiari delle vittime ricordano con una messa quel tragico evento. Ieri sera, giovedì, alle 18.30, la Santa Messa si è svolta a Lecco nella Basilica San Nicolò. Alla celebrazione, presieduta dal prevosto Mons. Davide Milani, erano presenti i familiari delle vittime e tanti membri dell’associazione Mondo Giusto tra cui Domenico Colombo, presidente del sodalizio ai tempi dei tragici eventi.

L’associazione Mondo Giusto ha una lunga gestazione nel Congo ex Belga; nei primi anni ’60 la sua origine si pone in un rapporto di aiuto all’Ospedale FOMULAC di Katana, sul lago Kivu, dove operava il medico missionario lecchese Paola Locatelli. Nel 1969 Domenico Colombo accompagnò a Bukavu, in Congo, i primi due volontari, Aldo Ciaponi e Marino Bergamin; Mario intraprese la coltura della soja, sostenuto dall’Arcidiocesi e da Padre Maas, un missionario fiammingo molto sensibile ai problemi dello sviluppo. Un gruppo di amici lecchesi in visita al Kivu dal tra il dicembre 1970 e il gennaio 1971 decise a Bukavu di creare in Italia a una Associazione di sostegno, Mondo Giusto. L’impegno per aiutare la popolazione locale continua da allora con dedizione e non è mai venuto meno, nemmeno dopo quel tragico evento 25 anni fa.

Il prevosto di Lecco Mons. Davide Milani sta realizzando in collaborazione con i volontari dell’Associazione un filmato commemorativo della tragedia in Virunga che verrà illustrato non appena pronto.