A Ferragosto rafforzati controlli sui treni e nelle stazioni, arrestati tre ricercati

Durante il ponte di ferragosto più controlli della Polizia di Stato

Quasi 12mila persone identificate, 39 soggetti indagati in stato di libertà

LECCO – Durante le ultime festività, il Compartimento Polfer per la Lombardia ha intensificato la propria attività di controllo all’interno delle stazioni e a bordo dei treni, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e prevenire situazioni di delinquenza e degrado in ambito ferroviario. Visto l’importante flusso di viaggiatori nel corso delle scorse giornate sono stati organizzati appositi servizi straordinari di controllo nelle principali stazioni ferroviarie lombarde grazie ai quali, i poliziotti, hanno arrestato 3 persone ricercate dall’Autorità Giudiziaria e indagato in stato di libertà 39 individui.

L’attività ha riguardato:

Servizi di negli scali ferroviari: 358

Servizi di scorta treni viaggiatori: 117

Numero treni scortati: 270

Servizi di pattuglia linee ferroviarie: 47

Servizi antiborseggio: 12

Sostanza stupefacente sequestrata: 2,75 grammi di eroina e 3,61 grammi di hashish

Persone identificate: 11.872

Ricordiamo che proprio nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Lecco con l’aiuto dei Carabinieri, aveva sgominato una gang di giovani protagonista di episodi di violenza e rapine sui treni della linea Lecco-Milano e nei pressi della stazione di Lecco.