Controlli in zona stazione e viale Turati, multato un negozio

L’Ats ha sequestrato dieci chili di prodotti alimentari mal conservati

Durante il servizio, la Polizia ha controllato anche 70 persone e 42 veicoli

LECCO – Le forze dell’ordine hanno accertato prezzi non esposti, etichette mancanti e alimenti sfusi, mentre i tecnici dell’Ats hanno sequestrato circa 10 chili di carne e pesce mal conservati: un negozio etnico di generi alimentari di Lecco è stato multato.

I controlli si sono svolti nel pomeriggio di ieri, venerdì 10 marzo, nell’ambito dei servizi disposti nella provincia di Lecco dal Questore – in qualità di Autorità tecnica di Pubblica Sicurezza -, la Polizia di Stato – Squadra Amministrativa in forza alla locale Divisione P.A.S.I. -, con il personale della Squadra Volanti, il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia e il personale dell’Ispettorato del Lavoro di Como e Lecco. I controlli erano finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in alcuni esercizi pubblici della città, in particolare nei pressi della stazione e lungo Viale Turati.

Presso un negozio di generi alimentari etnico sono state accertate 3 violazioni amministrative: omessa indicazione del prezzo di vendita sui prodotti esposti;

detenzione di prodotti alimentari preconfezionati, destinati alla vendita, privi di etichettatura o con etichettatura non conforme alla legge; detenzione di prodotti alimentari sfusi, non preconfezionati, destinati alla vendita, privi di apposito cartello indicante gli ingredienti. Inoltre, il personale dell’ ATS Brianza – Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale, che constatava il mancato rispetto delle norme inerenti la conservazione di generi alimentari. Le forze dell’ordine procederanno nei prossimi giorni con altre verifiche sulla base dei documenti richiesti al titolare dell’esercizio commerciale.

Nel corso del servizio, inoltre, sono state identificate 70 persone e sottoposti a controllo 42 veicoli.