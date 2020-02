Coronavirus: primo caso nel lecchese, ricoverato al Manzoni

Positivo al test un 30enne lecchese che lavora alla Snam di San Donato Milanese

“Snam ha adottato tutte le misure precauzionali per garantire la salute e la sicurezza delle proprie persone”

LECCO – C’è il primo caso di Coronavirus nel lecchese. Si tratta di un trentenne residente in provincia e ricoverato all’ospedale Manzoni.

E’ un dipendente della Snam di San Donato Milanese. E’ la stessa società ad avvisare i propri dipendenti dopo che il lavoratore ha reso noto all’azienda della positività del tampone.

“Il collega, in ufficio fino allo scorso venerdì, ha accusato sintomi febbrili nel fine settimana ed è stato sottoposto a tampone all’ospedale di Lecco, dove risiede – spiegano dall’azienda – E’ in discrete condizioni di salute e la società gli sta offrendo tutto il supporto necessario”.

“Snam, come è noto, ha già adottato fin dallo scorso settimana tutte le misure precauzionali per garantire la salute e la sicurezza delle proprie persone, che per l’azienda è la priorità assoluta” aggiungono dall’azienda.

Da informazioni non confermate, pare che il giovane lecchese avesse frequentato di recente la zona del lodigiano dove avrebbe potuto contrarre il virus.

In Lombardia salgono i contagi, anche quattro minori positivi al virus

Nella notte è salito a 259 il numero delle persone contagiate da Coronavirus. Lo rende noto con una comunicazione Regione Lombardia precisando che, fra loro, ci sono anche 4 minori, di cui una bimba di 4 anni. Gli altri hanno 2, 10 e 15 anni. Due sono già stati dimessi e gli altri due stanno effettuando gli accertamenti del caso.