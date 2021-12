Covid e green pass: nessuna sanzione a seguito dei controlli di domenica

513 perone e 41 esercizi controllati

LECCO – Nuova giornata di controlli quella di ieri, domenica 12 dicembre, nel Lecchese. 513 persone e 41 esercizi sottoposti ai controlli relativi al possesso del green pass e al rispetto delle normative anticovid, ma nessuna sanzione elevata dalle forze dell’ordine. Tutti sono risultati in regola.

Il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa esprime il proprio ringraziamento alle Forze dell’Ordine e alle Polizie Locali per i controlli effettuati nella prima settimana di entrata in vigore del Piano dei Controlli sul possesso del “Green Pass Rafforzato”. In totale sono state controllate 2156 persone per verificare il possesso della certificazione verde rafforzata; sanzionate 4 persone per inosservanza degli obblighi relativi al Green Pass; controllati 199 esercizi ed attività commerciali.

I dati confermano il grande senso di responsabilità dei Lecchesi. Lecco continua ad essere la prima provincia lombarda per numero di soggetti vaccinati: “Bisogna continuare ad adottare comportamenti rispettosi della normativa per prevenire la diffusione del virus Covid 19 e per contenere l’espansione dell’epidemia ed evitare che il numero dei contagi aumenti. Solo così possiamo garantire un Natale sicuro e sereno sia alle attività produttive che ai cittadini” ha dichiarato il Prefetto di Lecco.