Domenica impegnativa per il Soccorso Alpino: quattro interventi in impervio

Le chiamate di soccorso scattate nel primo pomeriggio tra lago, Lecco e Valsassina

Tecnici in azione per un incrodato sul Resegone, due malori (al Tavecchia e ad Abbadia) e un ribaltamento sulla strada per il Cenghen

LECCO – Primo pomeriggio di questa domenica decisamente impegnativo per il Soccorso Alpino. Quattro interventi nel giro di poche ore, tutti in zona impervia, hanno tenuto impegnati i tecnici del Corpo.

La prima chiamata intorno alle 12.40 per una persona incrodata poco sotto la cima del Resegone, rimasta fortunatamente illesa. A soccorrerla l’elisoccorso da Bergamo con il supporto della squadra del Cnsas Bione. Si tratterebbe di un 41enne.

Neanche un’ora dopo, nuova allerta sempre per il Soccorso Alpino – Stazione di Lecco a causa di una 73enne che ha accusato un malore in località impervia ad Abbadia, le cui condizioni sono stabili. Sempre nel paese sul lago la squadra che era di rientro ha dovuto fare dietrofront e intervenire per un incidente stradale in zona cascata del Cenghen, insieme alla Croce Rossa di Lecco, per un ribaltamento che ha visto coinvolto un giovane di 35 anni.

Verso monte, in Valsassina, più precisamente al Rifugio Tavecchia, è scattato l’allarme per un 70enne caduto a terra a seguito di un malore. Un quadro clinico che è presto precipitato tanto da richiedere l’alzata in volo dell’elicottero del 118 da Como. Provvidenziale l’intervento del Soccorso Alpino – Stazione Valsassina-Valvarrone che si è attivato intorno alle ore 15.00 ed è riuscito con i tecnici saliti in moto ad arrivare in tempo per dare ausilio equipaggio all’elicottero. In totale quattro operatori hanno preso parte all’intervento, a salire verso il rifugio anche una jeep con medico del Soccorso Alpino a bordo.