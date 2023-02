Dramma a San Giovanni, trovato morto in casa dai soccorritori

LECCO – Tragico rinvenimento nel pomeriggio di oggi, venerdì, in un appartamento di un condominio in Corso San Michele del Carso, nel rione di San Giovanni. Una persona è stato trovata morta dai soccorritori. Stando quanto appreso non si avevano sue notizie da due giorni.

In posto si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco e un’ambulanza del Soccorso degli Alpini di Mandello. I soccorritori sarebbero riusciti ad entrare in casa da una finestra lasciata aperta, ma per la persona non c’era più nulla da fare. La morte sarebbe avvenute per cause naturali.