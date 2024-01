Drammatico incidente in Grignetta, morta una giovane escursionista

La ragazza, 21 anni, sarebbe caduta in un canale, all’arrivo dei soccorsi non c’era già più nulla da fare

A lanciare l’allarme due escursionisti che hanno trovato uno zaino mentre salivano la Cresta Cermenati

LECCO – Un drammatico incidente si è consumato nella mattinata di oggi, 24 gennaio, in Grignetta. Dalle prime informazioni sembrerebbe che una giovane escursionista sia morta dopo essere scivolata in un canale. Una caduta che non ha lasciato scampo alla ragazza di soli 21 anni.

A lanciare l’allarme, intorno alle 10, sarebbero stati altri due escursionisti che, mentre stavano percorrendo la Cresta Cermenati, hanno trovato uno zaino. Non essendoci nessuno nelle vicinanze hanno deciso di allertare i soccorsi. Sul posto si sono precipitati i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Lecco insieme all’elisoccorso che, dopo un primo sorvolo, avrebbe individuato qualcosa in un canale.

Avvicinandosi ulteriormente la drammatica scoperta del corpo senza vita della giovane per la quale, purtroppo, non c’è stato niente fare se non constatare il decesso.