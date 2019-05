E’ scomparso il dottor Pietro Fezzi, stimato medico di base

Tempo di lettura: 1 minuto

Il dottor Fezzi aveva 88 anni

Era stato medico di base in Viale Turati

LECCO – Lutto in città per la scomparsa del dottor Pietro Fezzi, medico molto conosciuto e stimato in città. Aveva 88 anni.

Medico chirurgo, il dottor Fezzi aveva esercitato per anni il medico di base in Viale Turati, nel rione di Santo Stefano, dove risiedeva con la moglie Maria Antonietta, in via Sondrio.

Fezzi era noto anche per essere stato tra i soci fondatori della Cooperativa Scout di Lecco.

Il dottor Pietro Fezzi lascia la moglie, e i figli Paolo, Marco, Maria, Guido, Giulio e Luigi. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15.30 presso la Chiesa di San Francesco ai Cappuccini.