Elicottero della Polizia sorvola Lecco, solo un volo di addestramento

Per diversi minuti l’elicottero della Polizia di Stato ha sorvolato la città

Nessun operazione in corso ma un volo di addestramento

LECCO – Ha colto l’attenzione di molti la presenza dell’elicottero della Polizia di Stato che per diversi minuti, nel pomeriggio di sabato, è rimasto in volo sopra Lecco effettuando dei sorvoli in alcune zone della città.

Nessun operazione di polizia in corso: secondo quanto è stato possibile apprendere, si sarebbe tratto solo di un volo d’addestramento degli operatori del servizio aereo.