Frana sul San Martino, Vigili del Fuoco in posto per le verifiche

L’allarme lanciato da alcuni residenti

VVF e geologo in via Stelvio, la parete illuminata con la fotoelettrica

LECCO – Uno smottamento, sembrerebbe di piccola entità, si è verificato sul monte San Martino nella giornata di martedì. A dare l’allarme alcuni residenti che avrebbero sentito un boato.

In via Stelvio si sono portati i Vigili del Fuoco di Lecco che con la fotoelettrica stanno illuminando la parete per verificare la portata della frana. Presente anche un geologo e la Polizia Locale.

Il materiale roccioso che si è staccato dalla parete è stato trattenuto dalle reti paramassi. Nella giornata di domani, mercoledì, si terrà un ulteriore sopralluogo: non si esclude la chiusura temporanea di via Stelvio per consentire le operazioni di verifica da parte dei tecnici.